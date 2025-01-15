Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Известно, что женщина поймала краппи еще 2 ноября 2024 года в пруду клуба "Glandorf Rod and Gun Club", что расположен в округе Патнам. Однако рекорд официально признали только сейчас, проверив добычу на сертифицированных весах.

Отдел дикой природы штата Огайо отмечает, что подобные достижения определяются по весу и удостоверяются комитетом по регистрации рекордов штата Огайо с помощью биологов.



Тереза Крой показывает свой улов / Фото с фейсбука

Справка. Белый краппи – это рыба из семейства центрарховых родом из Северной Америки, она имеет переливающийся оливково-зеленый цвет на спине и серебристо-белый по бокам.

Сейчас представители данного вида живут в теплых водоемах по всему миру, преимущественно в мутных озерах и реках. Самые большие пойманные особи весили около 2,5 килограмма.