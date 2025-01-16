Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Відомо, що канадці Стівен Гейнінг і Сіара Антоскі у 2021 році встановили рекорд найглибшої підводної фотосесії моделі на глибині 6,4 метра.

Після цього вони змогли побити свій власний рекорд, зробивши фотосесію на затонулому кораблі Hydro Atlantic біля узбережжя Бока-Ратон. Це чудове місце, оскільки воно розташоване за зоною декомпресії.

Довідка. Декомпресійна зона – це максимальна глибина, на яку можна занурюватися – 40 метрів – перед тим, як рекомендується робити 3 – 5-хвилинні зупинки. Це дає організму час випустити гази азоту, які накопичуються в наших тканинах, коли ми занурюємося під глибший тиск.



Рекордна фотосесія під водою / Фото Книги рекордів Гіннеса

До самого дня знімань ми тренувалися більше, ніж планували, а потім приїхали туди в гарну погоду, провели розвідку затонулого корабля, зрозуміли, що саме ми робимо, і від цього моменту ми були ідеально налаштовані,

– сказав Стівен.

Занурення для фотосесії здійснювали Стівен, Сіара та Вейн. Всі стежили за рівнем кисню на моніторах, а Сіара часто робила перерви, щоб подихати в кисневій масці і поспілкуватися з командою за допомогою мови тіла.