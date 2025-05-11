Пілот переплутав руки та випадково підпалив пасажирський літак
- Пілот British Airways помилково переплутав руки при зльоті літака, що призвело до загоряння гальм на злітно-посадковій смузі аеропорту Гатвік.
- Інцидент стався на борту Boeing 777 з 334 пасажирами, ніхто не постраждав, але аеропорт був закритий на 50 хвилин для розслідування.
На борту літака British Airways сталася прикра помилка, яка ледь не коштував пілоту та всім пасажирам життя. Через неуважність пілот літака переплутав руки, що призвело до загоряння гальм і екстреної зупинки.
Інцидент стався на злітній смузі аеропорту Гатвік, що у Великій Британії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.
Дивіться також Пухнастий "зловмисник": у США єнот намагався замести сліди наркозлочинів своєї власниці
Що відомо про інцидент
Через помилку пілота літак авіакомпанії British Airways загорівся просто на злітно-посадковій смузі. У той момент на борту Boeing 777 перебували 334 пасажири й 13 членів екіпажу.
Під час розгону перед зльотом другий пілот, який виконував контрольні дії, помилково задіяв ліву руку не за інструкцією. Замість того щоб повністю прибрати її з важеля управління тягою, він інстинктивно відсунув її назад, випадково зменшивши потужність одного з двигунів. Це призвело до перегріву гальмівної системи та загоряння.
Пілот переплутав руки / Фото Unsplash
За словами слідчих, пілот мав уже переключитися на праву руку, щоб потягнути штурвал та ініціювати відрив від землі, але сталася "ненавмисна помилка в координації рухів". У результаті тяга зменшилася, літак почав втрачати швидкість, і командир ухвалив рішення екстрено перервати зліт.
На місце одразу ж прибули пожежники, які швидко ліквідувати загоряння в гальмах. На щастя, ніхто з людей на борту не постраждав, але аеропорт був тимчасово закритий на 50 хвилин. Сам пілот був здивований тим, що сталося, і не зміг одразу пояснити, чому випадково потягнув важіль назад.
Раніше німецька компанія ZEISS представила інтерактивні ілюмінатори для літаків, які дозволяють пасажирам взаємодіяти з бортовою інформацією без потреби в додаткових екранах.