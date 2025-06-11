Туалетні асоціації: поляки влаштували референдум, щоб перейменувати село
- Польське село Каловіце провело референдум щодо зміни назви через негативні асоціації.
- З 96 виборців 68 проголосували, і назву вирішили не змінювати, оскільки більшість не підтримала цю ідею.
- Молодь була більше зацікавлена в зміні назви, тоді як старші мешканці боялися бюрократичних труднощів.
Поляки вирішили змінити назву одного з сіл на щось "більш пристойне". Для цього вони навіть організували та провели референдум.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Dorzeczy kraj.
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Що відомо про назву села
Мовиться про польське село, яке має назву Каловіце (Kałowice). Його назва викликає незграбні асоціації через корінь слова – "kał", яке має аналогічне значення, як і в українські мові.
Довідка. Село Каловіце розташоване в Нижньосілезькому воєводстві, в Тшебницькому районі, в гміні Завоня. У 1975 – 1998 роках воно адміністративно належало до Вроцлавського воєводства.
Така назва особливо не подобається молоді.
Деяким мешканцям, переважно з молодого покоління, назва не подобалася. Вона викликала погані асоціації. Старші були більш стриманими в цьому питанні, боялися бюрократії,
– зазначили місцеві ЗМІ.
У селі влаштували референдум / Фото Unsplash
Як відбувся референдум
Сам референдум у Каловіце щодо зміни назви села відбувся 6 червня. Попри те, що голосування було таємним, чимало людей не прийшли на нього. З 96 осіб участь у голосуванні взяли лише 68 осіб:
- 32 особи проголосували за зміну назви міста.
- 34 мешканці проголосували проти.
- Було два недійсних голоси, одна порожня картка та одна неправильно заповнена картка.
Таким чином, назву Каловіце змінити не вдалося.
Раніше в Оттаві кав'ярня Morning Owl змінила назву напою "американо" на "канадіано" на знак протесту проти висловлювань Дональда Трампа про анексію Канади.