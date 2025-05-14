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14 травня, 12:16
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Найбільше у світі: у Португалії встановили рекорд, склавши місто з конструктора Lego

Альона Захарова
Основні тези
  • У Португалії встановили світовий рекорд, створивши гігантське місто з 230 000 деталей конструктора Lego у Парку динозаврів Лурінья.
  • Місто площею понад 70 квадратних метрів включає житлові квартали, дороги, пляж, аеропорт, сільську місцевість та парк динозаврів, створене командою BRICKOPOLIS з 239 444 цеглин.

У Португалії любителі конструктора Lego встановили світовий рекорд. Вони створили гігантське містечко з крихітних деталей популярного конструктора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Що відомо про диво-місто

Гігантське містечко побудували у Парку динозаврів Лурінья, що в Португалії. Для того, щоб його скласти, використали 230 000 детальок конструктора Lego. Загалом місто має площу понад 70 метрів квадратних. Воно включає: 

  • невеликі житлові квартали,
  • дороги з різноманітними транспортними засобами,
  • пляж,
  • аеропорт,
  • крани на будівельному майданчику,
  • засаджена деревами сільська місцевість і парк динозаврів.

Як ми бачимо, творці продумали місто до деталей. Вони встановили маяк на березі моря та оснастили аеропорт трейлерами, які доставляють ваш багаж до літака. А на ярмарку розваг є колесо огляду та карусель.

Як виглядає містечко з Lego / Фото Книги рекордів Гіннеса

 

Відомо, що мініатюрний світ створила команда компанії BRICKOPOLIS. З 239 444 цеглин створили:

  • 366 автомобілів,
  • 176 дерев,
  • 2 328 квітів та багато іншого.

Цікаво! Lego – це модульний конструктор із пластикових цеглинок, які з'єднуються між собою. З них можна створювати найрізноманітніші моделі: будівлі, машини, роботи, фігури, сцени з фільмів і навіть механізми. Lego стало не просто іграшкою, а культурним явищем.

Раніше художник мініатюр з Британії Девід Ліндон встановив світовий рекорд, створивши мікроскопічний кубик Lego розміром 0,02517 міліметра.