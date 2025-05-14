Найбільше у світі: у Португалії встановили рекорд, склавши місто з конструктора Lego
- У Португалії встановили світовий рекорд, створивши гігантське місто з 230 000 деталей конструктора Lego у Парку динозаврів Лурінья.
- Місто площею понад 70 квадратних метрів включає житлові квартали, дороги, пляж, аеропорт, сільську місцевість та парк динозаврів, створене командою BRICKOPOLIS з 239 444 цеглин.
У Португалії любителі конструктора Lego встановили світовий рекорд. Вони створили гігантське містечко з крихітних деталей популярного конструктора.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.
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Що відомо про диво-місто
Гігантське містечко побудували у Парку динозаврів Лурінья, що в Португалії. Для того, щоб його скласти, використали 230 000 детальок конструктора Lego. Загалом місто має площу понад 70 метрів квадратних. Воно включає:
- невеликі житлові квартали,
- дороги з різноманітними транспортними засобами,
- пляж,
- аеропорт,
- крани на будівельному майданчику,
- засаджена деревами сільська місцевість і парк динозаврів.
Як ми бачимо, творці продумали місто до деталей. Вони встановили маяк на березі моря та оснастили аеропорт трейлерами, які доставляють ваш багаж до літака. А на ярмарку розваг є колесо огляду та карусель.
Як виглядає містечко з Lego / Фото Книги рекордів Гіннеса
Відомо, що мініатюрний світ створила команда компанії BRICKOPOLIS. З 239 444 цеглин створили:
- 366 автомобілів,
- 176 дерев,
- 2 328 квітів та багато іншого.
Цікаво! Lego – це модульний конструктор із пластикових цеглинок, які з'єднуються між собою. З них можна створювати найрізноманітніші моделі: будівлі, машини, роботи, фігури, сцени з фільмів і навіть механізми. Lego стало не просто іграшкою, а культурним явищем.
Раніше художник мініатюр з Британії Девід Ліндон встановив світовий рекорд, створивши мікроскопічний кубик Lego розміром 0,02517 міліметра.