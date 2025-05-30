Удав, що задзвонив телефон: Путін відмовився слухати вірш хлопчика Мухаммеда

Російський диктатор Володимир Путін не вперше потрапляє у курйозні ситуації. Цього разу очільник Кремля не захотів слухати вірш від хлопчика, на ім'я Мухаммед.

У цей момент Путін вдав, що задзвонив телефон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @nexta_live.

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Що відомо про інцидент

Відповідне відео з'явилося у соцмережах і швидко набуло популярності. Поведінка глави Кремля виглядала дивною. На кадрах видно, що російський диктатор говорив відеозв'язку з мусульманською сім'єю.

В один момент мати хлопчика сказала, що її син хотів би прочитати вірш, але Путіну це було не цікаво. Він глянув на телефон і нібито зняв трубку, імітуючи, що йому хтось дзвонив. Примітно, що дзвінка не було чути.

Путін відмовився слухати вірш хлопчика Мухаммеда: дивіться відео

У користувачів мережі склалося враження, що Путін не схотів слухати дитину, тому шукав важливу причину, щоб перервати спілкування.

Цікава деталь! Російський диктатор іноді демонструє свою "доступність". Він проводить "прямі лінії", на яких нібито легко спілкується з народом, зокрема з дітьми. Щоправда, як бачимо, іноді не обходиться без факапів.

Російський президент Володимир Путін вже потрапляв у курйозні ситуації. Так, раніше він не зміг запустити ракету з підводного човна. Інцидент трапився під час навчань стратегічних ядерних сил "Гром – 2019".