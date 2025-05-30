В этот момент Путин сделал вид, что зазвонил телефон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @nexta_live.

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Что известно об инциденте

Соответствующее видео появилось в соцсетях и быстро приобрело популярность. Поведение главы Кремля выглядело странным. На кадрах видно, что российский диктатор говорил по видеосвязи с мусульманской семьей.

В один момент мать мальчика сказала, что ее сын хотел бы прочитать стихотворение, но Путину это было не интересно. Он взглянул на телефон и якобы снял трубку, имитируя, что ему кто-то звонил. Примечательно, что звонка не было слышно.

Путин отказался слушать стихотворение мальчика Мухаммеда: смотрите видео

У пользователей сети сложилось впечатление, что Путин не захотел слушать ребенка, поэтому искал важную причину, чтобы прервать общение.

Интересная деталь! Российский диктатор иногда демонстрирует свою "доступность". Он проводит "прямые линии", на которых якобы легко общается с народом, в частности с детьми. Правда, как видим, иногда не обходится без факапов.

Российский президент Владимир Путин уже попадал в курьезные ситуации. Так, ранее он не смог запустить ракету с подводной лодки. Инцидент случился во время учений стратегических ядерных сил "Гром – 2019".