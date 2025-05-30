Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Бриджит могла назвать мужа "неудачником" после "пощечины"

Так, на днях Эммануэль и Бриджит Макроны отправились в тур по Юго-Восточной Азии. Когда президентский самолет приземлился во Вьетнаме, журналисты увидели, как жена президента Франции толкает того в лицо – что очень напоминало пощёчину.

Поняв, что двери уже открыты, а свидетелями инцидента стало много людей, Эммануэль смутился, однако быстро взял себя в руки и поздоровался с представителями СМИ.

Эксперты по чтению по губам предполагают, что после инцидента французский президент жестом приглашает жену идти за ним и говорит: "Пойдем".

Однако на верхушке лестницы происходит еще один неловкий момент. Когда Эммануэль Макрон протягивает жене руку, Бриджит игнорирует ее, вместо этого взявшись за перила.

Проходя мимо, она, кажется, что-то бормочет, и, по чтению с губ, это звучит как "Dégage, espèce de loser", что в переводе означает: "Отцепись, лузер",

– говорят эсперты.

После этого Эммануэль Макрон просит жену "попробовать", на что она говорит: "Нет".

Эксперты по чтению по губам думают, что этот обмен репликами намекает на более глубокую напряженность в отношениях между супругами.

Заметим, что сам Эммануэль Макрон, что объяснил "пощечину" тем, что они с женой шутили. В офисе президента говорят, что инцидент на видео был проявлением близости перед началом турне.