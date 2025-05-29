Теперь же они демонстрируют заботу и любовь друг к другу на публике. В частности, это произошло во время их официального визита в Индонезию. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Эммануэля Макрона.

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Так, в Джакарте президентская чета держалась за руки, обнималась и поддерживала друг друга. Они улыбались и выглядели счастливыми.

Кроме того, чтобы развеять недавние слухи о разладе в отношениях, первая леди Франции поцеловала Эммануэля Макрона на глазах у главы Индонезии Прабово Субианто и в присутствии журналистов.

Брижит Макрон целует мужа на глазах у президента Индонезии / Фото Getty Images

Такие проявления любви не остались без внимания СМИ после скандального инцидента, который произошел во время предыдущего визита супругов во Вьетнам. Тогда на кадрах, снятых во время выхода из президентского самолета, было видно, как Брижит Макрон якобы ударила мужа по лицу. Эммануэль сохранил спокойствие, подал жене руку, но она отказалась ее принять, спускаясь по лестнице отдельно.

Поведение пары вызвало волну домыслов, а специалисты по невербальной коммуникации попытались расшифровать их диалог по движениям губ. По версии одного из экспертов, Брижит якобы назвала президента "неудачником". Впоследствии президент Франции публично объяснил, что это была шутка между супругами: "Мы просто дурачились. Этот момент превратили в едва ли не глобальный скандал".

В Елисейском дворце также подчеркнули, что пара в тот момент находилась в непринужденной атмосфере перед напряженным дипломатическим турне. "Это было проявление близости", – отметили представители президента.