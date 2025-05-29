Тепер же вони демонструють турботу та любов одне до одного на публіці. Зокрема, це відбулося під час їхнього офіційного візиту до Індонезії. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Еммануеля Макрона.

Теж цікаво ЗМІ розкрили діагноз путініста Кіркорова, який отримав опіки під час концерту

Так, в Джакарті президентське подружжя трималося за руки, обіймалося та підтримувало одне одного. До того ж вони посміхалися і загалом виглядали щасливими.

Крім того, аби розвіяти нещодавні чутки про розлад у стосунках, перша леді Франції поцілувала Еммануеля Макрона на очах у глави Індонезії Прабово Субіанто та у присутності журналістів.

Бріжит Макрон цілує чоловіка на очах у президента Індонезії / Фото Getty Images

Такі прояви любові не залишилися поза увагою ЗМІ після скандального інциденту, який стався під час попереднього візиту подружжя до В'єтнаму. Тоді на кадрах, знятих під час виходу з президентського літака, було видно, як Бріжит Макрон нібито вдарила чоловіка по обличчю. Еммануель зберіг спокій, подав дружині руку, але вона відмовилася її прийняти, спускаючись сходами окремо.

Поведінка пари викликала хвилю домислів, а фахівці з невербальної комунікації спробували розшифрувати їхній діалог за рухами губ. За версією одного з експертів, Бріжит нібито назвала президента "невдахою". Згодом президент Франції публічно пояснив, що це був жарт між подружжям: "Ми просто дуркували. Цей момент перетворили на ледь не глобальний скандал".

В Єлисейському палаці також підкреслили, що пара у той момент перебувала в невимушеній атмосфері перед напруженим дипломатичним турне. "Це був прояв близькості", – зазначили представники президента.