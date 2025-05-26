Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP News.

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Макрон прокомментировал пощечину жены

Так, вечером 25 мая самолет французского президента приземлился в аэропорту Ханоя, Вьетнам. Когда двери борта распахнулись, в объективы камер журналистов попала фигура Эммануэля Макрона.

Через мгновение в кадре появились руки его супруги. Бриджит протянула их к мужу, после чего последовал жест, похожий на пощечину. Сам президент Франции, похоже, был озадачен, однако быстро взял себя в руки, поняв, что его снимают.

Этот момент сразу вызвал резонанс и многочисленные вопросы. Впоследствии Макрон вышел к СМИ с объяснением инцидента.

Мы дурачились и, действительно, шутили с моей женой. Это превращается чуть ли не в геопланетарную катастрофу,

– сказал он.

В офисе президента Франции отметили, что на камеры попал момент, когда Макрон с женой в последний раз расслаблялись перед началом турне – они шутили друг с другом.

"Это – проявление близости. Но именно этого было достаточно, чтобы дать основания для новых конспирологических теорий", – добавили там.