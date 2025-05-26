Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP News.

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Макрон прокоментував ляпас дружини

Так, ввечері 25 травня літак французького президента приземлився в аеропорту Ханоя, В'єтнам. Коли двері борта відчинилися, в об'єктиви камер журналістів потрапила постать Еммануеля Макрона.

За мить в кадрі з'явилися руки його дружини. Бріджит простягнула їх до чоловіка, після чого послідував жест, схожий на ляпас. Сам президент Франції, схоже, був спантеличений, проте швидко опанував себе, зрозумівши, що його знімають.

Цей момент одразу викликав резонанс та численні питання. Згодом Макрон вийшов до ЗМІ з поясненням інциденту.

Ми дуркували і, справді, жартували з моєю дружиною. Це перетворюється ледь не на геопланетарну катастрофу,

– сказав він.

В офісі президента Франції зазначили, що на камери потрапив момент, коли Макрон з дружиною востаннє розслаблялися перед початком турне – вони жартували одне з одним.

"Це – прояв близькості. Але саме цього було достатньо, щоб дати підстави для нових конспірологічних теорій", – додали там.