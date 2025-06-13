"Найстрашніший" день року: соцмережі жартують про п'ятницю, 13-го
- Соцмережі 13 червня заполонили меми та жарти про "найнещасливіший" день року – п'ятницю, 13-го.
- Люди жартують про перенесення Гелловіну на цей день, а також іронізують про можливі невдачі, як-от зависання ноутбука чи поломка кавоварки.
У п'ятницю, 13 червня, інтернет буквально вибухнув хвилею мемів та жартів – соцмережі наповнилися іронією про "найнещасливіший" день року.
Користувачі соцмереж діляться кумедними картинками та анекдотами. Найсмішніші для вас зібрав 24 Канал.
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Меми про п'ятницю, 13-го
Деякі користувачі жартують, що на п'ятницю, 13 червня, краще перенести Гелловін. Адже відповідна атмосфера вже є. Інші ж зазначають, що це день, коли ноутбук обов'язково зависне на презентації, а кавоварка "вирішить піти у відпустку".
Ми ж наголошуємо, що ніяких наукових доказів підвищеної аварійності, злочинності або нещасних випадків саме у п'ятницю, 13-го, немає. Але якщо людина вірить, що дата нещаслива, її дії можуть бути обережнішими, тривожнішими, а отже — менш успішними.
Меми про п'ятницю, 13-го / Фото з мережі
Котик домовився, все буде добре / Фото з мережі
Актуально і досі / Фото з соцмереж
Йой, най буде / Фото з соцмереж
Клоун вітає з п'ятницею, 13-го / Фото з соцмереж
Анекдоти про п'ятницю, 13-го
Мужик зібрався покінчити життя самогубством. Стоїть на мосту, готується стрибнути в річку. Раптом ззаду хтось плескає його по плечу: "Вибачте, будь ласка, а кошенят не захопите?".
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Кажуть, кожен вмираючий за кілька секунд до смерті думає про одне: "Ну навіщо було віддавати кредит, якщо все так сталося?".
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Дівчина була добре складена... Тільки рука якось неакуратно стирчала з валізи.
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В суді:
– Обвинувачений, скажіть, навіщо Ви намагалися вбити потерпілого?
– Просто я хотів показати йому інше життя...
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Нічне кладовище – це, мабуть, єдине місце на землі, де нетверезого мужика з битою злякаєшся менше, ніж самотньої маленької дівчинки в білому платтячку з косичками і бантиками...