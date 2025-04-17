На популярному курорту Бразилії риба з людськими зубами покусала туристів

На популярному курорті у Бразилії понад 90 туристів постраждали від укусів бурого паку. Це риба, яка відома своїми зубами, що нагадують людські.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Відомо, що масовий напад риб стався на популярному курорті на південному заході Бразилії. Саме там риба з людськими зубами покусала туристів. Загалом за два роки від укусів постраждали щонайменше 94 людини.

Деякі з жертв зазнали серйозних травм – одна жінка втратила частину пальця, іншим знадобилася допомога хірургів і накладення швів.

Довідка. Риба бурий пак – це прісноводна риба, родичка піраній, яка належить до родини харацинових. Вона походить з Південної Америки, зокрема з басейнів Амазонки й Оріноко, але завдяки акваріумній торгівлі й рибництву потрапила в інші регіони світу.



Хоча бурий паку не є агресивним за своєю природою і, як правило, харчується горіхами, насінням і зоопланктоном, його сильні щелепи та різцеві зуби можуть завдати серйозної шкоди.



Риба з людськими зубами покусала туристів / Фото з мережі

Зуби паку напрочуд схожі на людські. Вони досить міцні, щоб розламувати тверді матеріали. В умовах, коли риба звикає до підгодовування людьми, можуть ставатися нещасні випадки,

– зазначила іхтіологиня Клебер Матубара з Університету Сан-Паулу.

Як планують боротися з рибами

Влада вимагає встановити захисні бар'єри й посилити заходи безпеки. Поки що водні розваги припинено, але наземна частина курорту працює.

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