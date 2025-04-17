Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Известно, что массовое нападение рыб произошло на популярном курорте на юго-западе Бразилии. Именно там рыба с человеческими зубами покусала туристов. Всего за два года от укусов пострадали по меньшей мере 94 человека.

Некоторые из жертв получили серьезные травмы – одна женщина потеряла часть пальца, другим понадобилась помощь хирургов и наложение швов.

Справка. Рыба бурый пак – это пресноводная рыба, родственница пираний, которая принадлежит к семейству харациновых. Она происходит из Южной Америки, в частности из бассейнов Амазонки и Ориноко, но благодаря аквариумной торговле и рыбоводству попала в другие регионы мира.



Хотя бурый паку не является агрессивным по своей природе и, как правило, питается орехами, семенами и зоопланктоном, его сильные челюсти и резцовые зубы могут нанести серьезный вред.



Рыба с человеческими зубами покусала туристов / Фото из сети

Зубы паку удивительно похожи на человеческие. Они достаточно прочные, чтобы разламывать твердые материалы. В условиях, когда рыба привыкает к прикармливанию людьми, могут происходить несчастные случаи,

– отметила ихтиолог Клебер Матубара из Университета Сан-Паулу.

Как планируют бороться с рыбами

Власти требуют установить защитные барьеры и усилить меры безопасности. Пока водные развлечения прекращены, но наземная часть курорта работает.

Интересно! Курорт Бонито, который считают "экотуристической столицей" Бразилии, ранее привлекал отдыхающих благодаря живописной природе, прозрачным рекам и концепции устойчивого туризма.

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