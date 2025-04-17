Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
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Известно, что массовое нападение рыб произошло на популярном курорте на юго-западе Бразилии. Именно там рыба с человеческими зубами покусала туристов. Всего за два года от укусов пострадали по меньшей мере 94 человека.
Некоторые из жертв получили серьезные травмы – одна женщина потеряла часть пальца, другим понадобилась помощь хирургов и наложение швов.
Справка. Рыба бурый пак – это пресноводная рыба, родственница пираний, которая принадлежит к семейству харациновых. Она происходит из Южной Америки, в частности из бассейнов Амазонки и Ориноко, но благодаря аквариумной торговле и рыбоводству попала в другие регионы мира.
Хотя бурый паку не является агрессивным по своей природе и, как правило, питается орехами, семенами и зоопланктоном, его сильные челюсти и резцовые зубы могут нанести серьезный вред.
Рыба с человеческими зубами покусала туристов / Фото из сети
Зубы паку удивительно похожи на человеческие. Они достаточно прочные, чтобы разламывать твердые материалы. В условиях, когда рыба привыкает к прикармливанию людьми, могут происходить несчастные случаи,
– отметила ихтиолог Клебер Матубара из Университета Сан-Паулу.
Как планируют бороться с рыбами
Власти требуют установить защитные барьеры и усилить меры безопасности. Пока водные развлечения прекращены, но наземная часть курорта работает.
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