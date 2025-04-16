В этом действе приняли участие примерно 300 жителей. Об этом сообщает 24 Кана со ссылкой на АР.

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Что известно о "живой цепи"

Как сообщает СМИ, сотни людей решили помочь книжному магазину Serendipity Books переехать в новое помещение, расположенного за квартал. Участники акции выстроились в длинную очередь, образовав "живую цепь" и таким образом передали 9 100 книг из рук в руки в новую локацию, расставив их на полках в алфавитном порядке.

Владелица магазина, Мишель Таплин, отметила, что это событие стало не только практическим способом перемещения книг, но и объединило общество. Жители города описывают Челси как место, где соседи помогают друг другу.

Более 300 человек помогли книжному магазину перенести книги: смотрите видео

Справка. Город Челси расположен в штате Мичиган, США. Он является относительно небольшим, но очень уютным и имеет свою уникальную атмосферу. Его население составляет всего 5 500 человек. Челси имеет атмосферу классического маленького американского города, с активной общиной и большим количеством локальных инициатив. В городе много независимых магазинов, кофеен, пекарен и ремесленных магазинов.

Ранее библиотекари приняли участие в тренде приняли участие в тренде "норм или стрьом". Они рассказали, что считают нормальным, а что – категорически осуждают.