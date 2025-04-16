У цьому дійстві взяли участь приблизно 300 мешканців. Про це повідомляє 24 Кана з посиланням на АP.

Дивіться також Охоронець, касирка та вантажник: ШІ показав відомих світових зірок працівникам АТБ

Що відомо про "живий ланцюг"

​Як повідомляє ЗМІ, сотні людей вирішили допомогти книжковому магазину Serendipity Books переїхати до нового приміщення, розташованого за квартал. Учасники акції вишикували у довгу чергу, утворивши "живий ланцюг" і у такий спосіб передали 9 100 книг з рук у руки до нової локації, розставивши їх на полицях в алфавітному порядку.​

Власниця магазину, Мішель Таплін, зазначила, що ця подія стала не лише практичним способом переміщення книг, але й об'єднала громаду. Мешканці міста описують Челсі як місце, де сусіди допомагають одне одному.

Понад 300 людей допомогли книжковому магазину перенести книги: дивіться відео

Довідка. Місто Челсі розташоване у штаті Мічиган, США. Воно є відносно невеликим, але дуже затишним і має свою унікальну атмосферу. Його населення складає усього 5 500 осіб. Челсі має атмосферу класичного маленького американського міста, з активною громадою та великою кількістю локальних ініціатив. У місті багато незалежних крамничок, кав’ярень, пекарень та ремісничих магазинів.

Раніше бібліотекарі взяли участь у тренді "норм чи стрьом". Вони розповіли, що вважають нормальним, а що – категорично засуджують.