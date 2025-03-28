В Одесі Центральна міська бібліотека імені Франка має активну сторінку у Tik Tok, пише 24 Канал. Працівниці бібліотеки за допомогою веселих відео у Tik Tok привертають увагу до книг і читання.

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Що "норм", а що "стрьом" робити в бібліотеці

В одному з недавніх відео бібліотекарки взяли участь у популярному тренді "норм чи стрьом". Вони відповіли на кілька запитань, які цікавлять відвідувачів бібліотек й не тільки.

Передусім, за їх версією, цілком "норм" читати у туалеті, однак абсолютний "стрьом" робити це у вбиральні бібліотеки.

Думки дівчат розділилися щодо того, чи нормально працювати в бібліотеці, не прочитавши жодної книги. Одна з бібліотекарок сказала, що це "норм", коли інша заперечила й відповіла "стрьом".

Врешті-решт, обидві зійшлися на тому, що цілком "норм" провести побачення у бібліотеці.

"Норм чи стрьом" від бібліотекарів: дивіться відео

Додамо, що на сторінку одеської бібліотеки вже підписалося понад 10 тисяч користувачів. А відео "норм чи стрьом" уже зібрало понад 2 тисячі вподобайок.