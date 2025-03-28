В Одессе Центральная городская библиотека имени Франко имеет активную страницу в Tik Tok, пишет 24 Канал. Работницы библиотеки с помощью веселых видео в Tik Tok привлекают внимание к книгам и чтению.

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Что "норм", а что "стрьом" делать в библиотеке

В одном из недавних видео библиотекарши приняли участие в популярном тренде "норм или стрьом". Они ответили на несколько вопросов, которые интересуют посетителей библиотек и не только.

Прежде всего, по их версии, вполне "норм" читать в туалете, однако абсолютный "стрем" делать это в уборной библиотеки.

Мнения девушек разделились относительно того, нормально ли работать в библиотеке, не прочитав ни одной книги. Одна из библиотекарей сказала, что это "норм", когда другая возразила и ответила "стрьом".

В конце концов, обе сошлись на том, что вполне "норм" провести свидание в библиотеке.

"Норм или стрьом" от библиотекарей: смотрите видео

Добавим, что на страницу одесской библиотеки уже подписалось более 10 тысяч пользователей. А видео "норм или стрьом" уже собрало более 2 тысяч лайков.