У британському місті Кент на аукціоні з'явився унікальний лот – старовинний м'яч для гольфу, виготовлений у XIX столітті. Особливість цього спортивного раритету полягає в тому, що він належав автору легендарного шпигуна Джеймса Бонда – Яну Флемінгу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's the Jam.

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Чим унікальний цей м'яч?

Він є одним із перших, які використовували у професійному гольфі. Це невеликий шкіряний мішечок, наповнений звареним гусячим пір'ям, який потім ретельно зашивали й фарбували. Через складність виготовлення та високу ціну такий м'яч могли собі дозволити лише заможні гравці.

За даними аукціонного дому Canterbury Auction Galleries, м'яч був створений легендарним шотландським гольфістом Томасом Моррісом – відомим як Олд Том Морріс. Спортсмен був одним із засновників професійного гольфу та першим чемпіоном Відкритого чемпіонату з гольфу, який вигравав турнір чотири роки поспіль до свого 21-річчя.



М'яч для гольфу, що належав "батькові" Джеймса Бонда, виставили на аукціон у Британії / Фото Jam Press

Раритет раніше належав Сирілу Вайтінгу – гольфісту з клубу Royal St George's Golf Club у Сандвічі. Саме він був партнером Яна Флемінга у грі в гольф у 70 – 80-х роках. Багато деталей з їхніх партій надихнули письменника на створення сцен у романі "Ґолдфінґер", зокрема матч між Бондом та лиходієм Оріком Ґолдфінґером. Прототипом вигаданого клубу Royal St Mark's став саме клуб у Кенті.

Очікується, що історичний м'яч буде виставлений на торги вже на початку серпня. Його стартову ціну оцінили у 4000 фунтів стерлінгів (понад 221 тисячу гривень).

Раніше ми писали, що у Лондоні на аукціоні продали срібний кишеньковий годинник британського офіцера Томаса Евергарда-Гаттона, учасника "Атаки Легкої бригади" під Балаклавою в 1854 році, за 6875 фунтів стерлінгів.