Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's the Jam.

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Чем уникален этот мяч?

Он является одним из первых, которые использовали в профессиональном гольфе. Это небольшой кожаный мешочек, наполненный сваренными гусиными перьями, который потом тщательно зашивали и красили. Из-за сложности изготовления и высокой цены такой мяч могли себе позволить только состоятельные игроки.

По данным аукционного дома Canterbury Auction Galleries, мяч был создан легендарным шотландским гольфистом Томасом Моррисом – известным как Олд Том Моррис. Спортсмен был одним из основателей профессионального гольфа и первым чемпионом Открытого чемпионата по гольфу, который выигрывал турнир четыре года подряд до своего 21-летия.



Мяч для гольфа, принадлежавший "отцу" Джеймса Бонда, выставили на аукцион в Британии / Фото Jam Press

Раритет ранее принадлежал Сирилу Вайтингу – гольфисту из клуба Royal St George's Golf Club в Сандвиче. Именно он был партнером Яна Флеминга в игре в гольф в 70 – 80-х годах. Многие детали из их партий вдохновили писателя на создание сцен в романе "Голдфингер", в частности матч между Бондом и злодеем Ориком Голдфингером. Прототипом вымышленного клуба Royal St Mark's стал именно клуб в Кенте.

Ожидается, что исторический мяч будет выставлен на торги уже в начале августа. Его стартовую цену оценили в 4000 фунтов стерлингов (более 221 тысячи гривен).

Ранее мы писали, что в Лондоне на аукционе продали серебряные карманные часы британского офицера Томаса Эвергарда-Гаттона, участника "Атаки Легкой бригады" под Балаклавой в 1854 году, за 6875 фунтов стерлингов.