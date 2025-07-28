Какие монеты 10 копеек наиболее ценные?
Существует много разновидностей 10 копеек, среди которых есть как рядовые, так и редкие, цена на которые доходит до 20 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ресурс "Монеты-ягодки".
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К самым дорогим разновидностям можно отнести:
- 1.14ГАм – 10 000 - 13 000 гривен;
- 1.34АБм – 5 000 - 7 000 гривен;
- 2.21ВАк – 10 000 - 18 000 гривен;
- 3.11ДАм – 6 000 - 9 000 гривен;
- 3.12ДАм – 6 000 - 8 000 гривен;
- 3.31ЖАг – 8 000 - 16 000 гривен;
- 4ВАм – 14 000 - 20 000 гривен.
Как определить ценность монеты?
Чтобы узнать сколько стоит ваша монета, нужно определить ее разновидность. Его обозначают цифрами и буквами:
- цифры – штамп аверса (сторона с гербом);
- большие буквы – штамп реверса (сторона с номиналом);
- маленькая буква – тип гурта.
Гурт у 10 копеек бывает:
- г – гладкий
- м – с мелкой насечкой;
- к – с крупной насечкой.
Как отличить штамм аверса:
- штамп 1 – средний зуб трезубца с утолщением сверху, единица даты с хвостиком (итальянский вариант);
- штамп 2 – тонкий средний зуб трезубца;
- штамп 3 – толстый средний зуб трезубца;
- штамп 4 – вдавленный трезубец (английский вариант).
Штампы аверса / "Монеты-ягодки"
Как отличить штамп реверса:
- АА – гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника;
- БА – гроздь №2 в форме большого тупоугольного треугольника, нижняя ягода меньше остальных;
- ВА – гроздь №2 в форме малого тупоугольного треугольника, ягоды большие;
- ГА – гроздь №2 в форме малого тупоугольного треугольника, ягоды маленькие;
- ДА – 6 ягод в грозди №6, верхняя ягода расположена на уровне с основанием единицы;
- ЕА – 6 ягод в грозди №6, верхняя ягода расположена на уровне слова "копеек".
Штампы реверса / "Монеты-ягодки"
Где продать монеты?
Разбогатеть на старых монетах можно, продав их через интернет-аукционы или нумизматам при личной встрече.
Самые известные сайты по купле-продаже монет в Украине: Виолити, форум "Монеты ИТК", New Auction, Monitex.