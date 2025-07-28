Какие монеты 10 копеек наиболее ценные?

Существует много разновидностей 10 копеек, среди которых есть как рядовые, так и редкие, цена на которые доходит до 20 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ресурс "Монеты-ягодки".

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К самым дорогим разновидностям можно отнести:

1.14ГАм – 10 000 - 13 000 гривен;

1.34АБм – 5 000 - 7 000 гривен;

2.21ВАк – 10 000 - 18 000 гривен;

3.11ДАм – 6 000 - 9 000 гривен;

3.12ДАм – 6 000 - 8 000 гривен;

3.31ЖАг – 8 000 - 16 000 гривен;

4ВАм – 14 000 - 20 000 гривен.

Как определить ценность монеты?

Чтобы узнать сколько стоит ваша монета, нужно определить ее разновидность. Его обозначают цифрами и буквами:

цифры – штамп аверса (сторона с гербом);

большие буквы – штамп реверса (сторона с номиналом);

маленькая буква – тип гурта.

Гурт у 10 копеек бывает:

г – гладкий

м – с мелкой насечкой;

к – с крупной насечкой.

Как отличить штамм аверса:

штамп 1 – средний зуб трезубца с утолщением сверху, единица даты с хвостиком (итальянский вариант);

штамп 2 – тонкий средний зуб трезубца;

штамп 3 – толстый средний зуб трезубца;

штамп 4 – вдавленный трезубец (английский вариант).

Штампы аверса / "Монеты-ягодки"

Как отличить штамп реверса:

АА – гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника;

БА – гроздь №2 в форме большого тупоугольного треугольника, нижняя ягода меньше остальных;

ВА – гроздь №2 в форме малого тупоугольного треугольника, ягоды большие;

ГА – гроздь №2 в форме малого тупоугольного треугольника, ягоды маленькие;

ДА – 6 ягод в грозди №6, верхняя ягода расположена на уровне с основанием единицы;

ЕА – 6 ягод в грозди №6, верхняя ягода расположена на уровне слова "копеек".

Штампы реверса / "Монеты-ягодки"

Где продать монеты?

Разбогатеть на старых монетах можно, продав их через интернет-аукционы или нумизматам при личной встрече.

Самые известные сайты по купле-продаже монет в Украине: Виолити, форум "Монеты ИТК", New Auction, Monitex.



