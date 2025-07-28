Які монети 10 копійок найбільш цінні?

Існує багато різновидів 10 копійок, серед яких є як рядові, так і рідкісні, ціна на які доходить до 20 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ресурс "Монети-ягідки".

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До найдорожчих різновидів можна віднести:

1.14ГАм – 10 000 - 13 000 гривень;

1.34АБм – 5 000 - 7 000 гривень;

2.21ВАк – 10 000 - 18 000 гривень;

3.11ДАм – 6 000 - 9 000 гривень;

3.12ДАм – 6 000 - 8 000 гривень;

3.31ЖАг – 8 000 - 16 000 гривень;

4ВАм – 14 000 - 20 000 гривень.

Як визначити цінність монети?

Щоб дізнатись скільки коштує ваша монета, потрібно визначити її різновид. Його позначають цифрами та літерами:

цифри – штамп аверсу (сторона з гербом);

великі літери – штамп реверсу (сторона з номіналом);

маленька літера – тип гурту.

Гурт у 10 копійок буває:

г – гладкий

м – з дрібною насічкою;

к – з крупною насічкою.

Як відрізнити штам аверсу:

штамп 1 – середній зуб тризуба з потовщенням зверху, одиниця дати з хвостиком (італійський варіант);

штамп 2 – тонкий середній зуб тризуба;

штамп 3 – товстий середній зуб тризуба;

штамп 4 – вдавлений тризуб (англійський варіант).

Штампи аверсу / "Монети-ягідки"

Як відрізнити штамп реверсу:

АА – гроно №2 у формі прямокутного трикутника;

БА – гроно №2 у формі великого тупокутного трикутника, нижня ягода менша за інші;

ВА – гроно №2 у формі малого тупокутного трикутника, ягоди великі;

ГА – гроно №2 у формі малого тупокутного трикутника, ягоди малі;

ДА – 6 ягід у гроні №6, верхня ягода розташована на рівні з основою одиниці;

ЕА – 6 ягід у гроні №6, верхня ягода розташована на рівні слова "копійок".

Штампи реверсу / "Монети-ягідки"

Де продати монети?

Розбагатіти на старих монетах можна, продавши їх через інтернет-аукціони або нумізматам при особистій зустрічі.

Найвідоміші сайти з купівлі-продажу монет в Україні: Віоліті, форум "Монети ІТК", New Auction, Monitex.



