Які монети 10 копійок найбільш цінні?
Існує багато різновидів 10 копійок, серед яких є як рядові, так і рідкісні, ціна на які доходить до 20 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ресурс "Монети-ягідки".
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До найдорожчих різновидів можна віднести:
- 1.14ГАм – 10 000 - 13 000 гривень;
- 1.34АБм – 5 000 - 7 000 гривень;
- 2.21ВАк – 10 000 - 18 000 гривень;
- 3.11ДАм – 6 000 - 9 000 гривень;
- 3.12ДАм – 6 000 - 8 000 гривень;
- 3.31ЖАг – 8 000 - 16 000 гривень;
- 4ВАм – 14 000 - 20 000 гривень.
Як визначити цінність монети?
Щоб дізнатись скільки коштує ваша монета, потрібно визначити її різновид. Його позначають цифрами та літерами:
- цифри – штамп аверсу (сторона з гербом);
- великі літери – штамп реверсу (сторона з номіналом);
- маленька літера – тип гурту.
Гурт у 10 копійок буває:
- г – гладкий
- м – з дрібною насічкою;
- к – з крупною насічкою.
Як відрізнити штам аверсу:
- штамп 1 – середній зуб тризуба з потовщенням зверху, одиниця дати з хвостиком (італійський варіант);
- штамп 2 – тонкий середній зуб тризуба;
- штамп 3 – товстий середній зуб тризуба;
- штамп 4 – вдавлений тризуб (англійський варіант).
Штампи аверсу / "Монети-ягідки"
Як відрізнити штамп реверсу:
- АА – гроно №2 у формі прямокутного трикутника;
- БА – гроно №2 у формі великого тупокутного трикутника, нижня ягода менша за інші;
- ВА – гроно №2 у формі малого тупокутного трикутника, ягоди великі;
- ГА – гроно №2 у формі малого тупокутного трикутника, ягоди малі;
- ДА – 6 ягід у гроні №6, верхня ягода розташована на рівні з основою одиниці;
- ЕА – 6 ягід у гроні №6, верхня ягода розташована на рівні слова "копійок".
Штампи реверсу / "Монети-ягідки"
Де продати монети?
Розбагатіти на старих монетах можна, продавши їх через інтернет-аукціони або нумізматам при особистій зустрічі.
Найвідоміші сайти з купівлі-продажу монет в Україні: Віоліті, форум "Монети ІТК", New Auction, Monitex.