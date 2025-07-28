Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's the Jam.

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Что известно об уникальном артефакте?

Ценный лот продали на аукционе 25 – 26 июня за 6875 фунтов стерлингов – это более 390 тысяч гривен. Покупатель пожелал остаться анонимным. Часы, изготовлены из серебра, имеют гравировку:

"Носил капитан Томас Гаттон, 4-й легкий драгунский во время атаки под Балаклавой 1854 года"

Сам капитан Гаттон служил в 4-м полку легких драгун. Во время отчаянной атаки британской кавалерии он был ранен в бедро, а его лошадь погибла. Впоследствии офицер лечился в госпиталях и вернулся в Великобританию в марте 1855 года. В мае того же года получил Крымскую медаль лично из рук королевы Виктории.

Через два года он оставил армию в звании бревет-майора, а некоторые его личные вещи – сабля, шако и элементы униформы – сейчас хранятся в Национальном военном музее в Челси.



Капитан Томас Эвергард-Хаттон / Фото Jam Press

Как прошел аукцион?

Представители аукциона отметили, что драматическая история выживания офицера и сохранения часов вызвали большой интерес среди коллекционеров. Эта история зажгла воображение покупателей.

Атака Легкой бригады под Балаклавой стала символом героизма и ошибок в военном командовании – во время нее сотни британских кавалеристов двинулись в огонь русской артиллерии из-за недоразумений в приказах. Она вошла в историю как пример мужества несмотря на неизбежное поражение.

Ранее мы писали, что в Испании на аукционе продали сыр, выдержанный в горной пещере, за 36 000 евро, установив мировой рекорд.