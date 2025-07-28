Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's the Jam.

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Що відомо про унікальний артефакт?

Цінний лот продали на аукціоні 25 – 26 червня за 6875 фунтів стерлінгів – це понад 390 тисяч гривень. Покупець побажав залишитися анонімним. Годинник, виготовлений зі срібла, має гравіювання:

"Носив капітан Томас Гаттон, 4-й легкий драгунський під час атаки під Балаклавою 1854 року"

Сам капітан Гаттон служив в 4-му полку легких драгунів. Під час відчайдушної атаки британської кавалерії він був поранений у стегно, а його кінь загинув. Згодом офіцер лікувався у шпиталях і повернувся до Великої Британії у березні 1855 року. У травні того ж року отримав Кримську медаль особисто з рук королеви Вікторії.

Через два роки він залишив армію у званні бревет-майора, а деякі його особисті речі – шабля, шако та елементи уніформи – нині зберігаються в Національному військовому музеї в Челсі.



Капітан Томас Евергард-Гаттон / Фото Jam Press

Як минув аукціон?

Представники аукціону зазначили, що драматична історія виживання офіцера та збереження годинника викликали великий інтерес серед колекціонерів. Ця історія запалила уяву покупців.

Атака Легкої бригади під Балаклавою стала символом героїзму та помилок у військовому командуванні – під час неї сотні британських кавалеристів рушили у вогонь російської артилерії через непорозуміння в наказах. Вона увійшла в історію як приклад мужності попри неминучу поразку.

Раніше ми писали, що в Іспанії на аукціоні продали сир, витриманий у гірській печері, за 36 000 євро, встановивши світовий рекорд.