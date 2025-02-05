Говорив про війну: у Саратові чоловіка оштрафували за розмову у поїзді
- У Саратові чоловіка оштрафували за розмову у потязі про війну, визнавши його винним у дискредитації армії.
- Закон про дискредитацію армії в Росії забороняє публічну критику армії, висловлювання проти війни та поширення інформації, що суперечить офіційній позиції Кремля.
Росія вже давно відома своїм диктаторським режимом, який забороняє навіть думку про "інакомислення". Цього разу у Саратові місцевий суд покарав пасажира потяга, бо той говорив про війну.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову суду.
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Що відомо про інцидент
Чоловік, на ім'я Сергій Габов подорожував потягом Кисловодськ – Кіров. Під час дороги у приватній розмові він говорив про війну Росії проти України. Ним зацікавилися російські правоохоронці.
У Росії чоловіка покарали за розмови у потязі про війну / Фото Unsplash
Як покарали росіянина
Зрештою, чоловіка визнали винним у дискредитації армії. Згідно з ухвалою суду, 31 січня Габов публічно висловився проти війни і заявив про бажання допомагати Україні. На засіданні він визнав провину та розкаявся.
Чи було це розкаяння щирим? Хіба це важливо? Головне, що система отримала ще одну галочку у звіті про боротьбу з "іноагентами", "екстремістами" і, як виявилося, навіть із пасажирами поїздів.
Що передбачає закон про дискредитацію армії у Росії
Закон про дискредитацію армії в Росії з'явився після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його ухвалили у березні 2022 року, щоб придушити будь-яку критику війни. Цей закон забороняє:
- Публічну дискредитацію російської армії та її дій.
- Висловлювання проти війни.
- Заклики не підтримувати військові дії чи протестувати.
- Поширення правдивої інформації, яка суперечить офіційній позиції Кремля.