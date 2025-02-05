Говорив про війну: у Саратові чоловіка оштрафували за розмову у поїзді

Росія вже давно відома своїм диктаторським режимом, який забороняє навіть думку про "інакомислення". Цього разу у Саратові місцевий суд покарав пасажира потяга, бо той говорив про війну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову суду.

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Що відомо про інцидент

Чоловік, на ім'я Сергій Габов подорожував потягом Кисловодськ – Кіров. Під час дороги у приватній розмові він говорив про війну Росії проти України. Ним зацікавилися російські правоохоронці.



У Росії чоловіка покарали за розмови у потязі про війну / Фото Unsplash

Як покарали росіянина

Зрештою, чоловіка визнали винним у дискредитації армії. Згідно з ухвалою суду, 31 січня Габов публічно висловився проти війни і заявив про бажання допомагати Україні. На засіданні він визнав провину та розкаявся.

Чи було це розкаяння щирим? Хіба це важливо? Головне, що система отримала ще одну галочку у звіті про боротьбу з "іноагентами", "екстремістами" і, як виявилося, навіть із пасажирами поїздів.

Що передбачає закон про дискредитацію армії у Росії

Закон про дискредитацію армії в Росії з'явився після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його ухвалили у березні 2022 року, щоб придушити будь-яку критику війни. Цей закон забороняє: