Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову суду.
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Що відомо про інцидент
Чоловік, на ім'я Сергій Габов подорожував потягом Кисловодськ – Кіров. Під час дороги у приватній розмові він говорив про війну Росії проти України. Ним зацікавилися російські правоохоронці.
У Росії чоловіка покарали за розмови у потязі про війну / Фото Unsplash
Як покарали росіянина
Зрештою, чоловіка визнали винним у дискредитації армії. Згідно з ухвалою суду, 31 січня Габов публічно висловився проти війни і заявив про бажання допомагати Україні. На засіданні він визнав провину та розкаявся.
Чи було це розкаяння щирим? Хіба це важливо? Головне, що система отримала ще одну галочку у звіті про боротьбу з "іноагентами", "екстремістами" і, як виявилося, навіть із пасажирами поїздів.
Що передбачає закон про дискредитацію армії у Росії
Закон про дискредитацію армії в Росії з'явився після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його ухвалили у березні 2022 року, щоб придушити будь-яку критику війни. Цей закон забороняє:
- Публічну дискредитацію російської армії та її дій.
- Висловлювання проти війни.
- Заклики не підтримувати військові дії чи протестувати.
- Поширення правдивої інформації, яка суперечить офіційній позиції Кремля.