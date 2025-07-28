У Росії пропонують карати чоловіків без пари та дітей відправленням у війну

Російська влада розглядає нові радикальні методи боротьби з демографічною кризою. Зокрема, у Держдумі запропонували штрафувати або примусово мобілізувати чоловіків, які не мають стосунків і не прагнуть створити сім'ю.

Про це 24 липня повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає 24 Канал.

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За даними розвідки, ініціатива належить так званим "активістам", а депутати Держдуми вже обговорюють її на рівні законодавчих пропозицій. Мовиться про створення "чорного списку МВС", до якого вноситимуть неодружених чоловіків, які не мають побачень протягом трьох місяців. Їм загрожуватимуть виправні роботи або відправка на фронт.

Демографічна криза в Росії не є новиною. Вона б'є по економіці й змушує владу шукати абсурдні та антигуманні способи її вирішення,

– зазначають у СЗРУ.

Як наголошують українські фахівці, міграційна політика Росії залишається провальною. Москва й далі покладається на трудових мігрантів із Центральної Азії, однак не займається їх інтеграцією, а натомість намагається втягувати їх у війну проти України. Зростання ксенофобії й дискримінації лише загострює внутрішню кризу.



У Росії пропонують карати чоловіків без пари відправленням у війну / Фото Укрінформ

Що ще цікавого коїться у Росії?

Ще одним тривожним фактом СЗРУ називає залучення дітей до праці у військово-промисловому комплексі РФ. Зокрема, російські школярі беруть участь у виготовленні БПЛА, які використовують для війни в Україні.

На фоні війни, санкцій та економічного занепаду такі дії Кремля лише підкреслюють масштаб внутрішньої деградації й відчай режиму, вважають аналітики.

Раніше ми писали, що Росія стикається з економічними проблемами, що призводять до дефіциту товарів, зокрема через поганий урожай і скорочення сільськогосподарських тварин. Через це влада розглядає введення фіксованих цін, що може погіршити ситуацію, а магазини зменшують кількість стійок з поличками.