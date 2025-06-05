Пахне диктатором: росіяни тепер можуть купити свічку з "ароматом Путіна"

Здається, росіяни вже давно пробили дно і не можуть зробити щось більш абсурдне за те, що вже зробили. Але представники країни-агресорки все ж продовжують нас дивувати.

Цього разу стало відомо, що у Росії з'явилися ароматичні свічки із запахом російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про свічки

Свічки мають назву:

Путін Black Vanilla,

Путін Dark Amber.

Їх почали продавати на російському маркетплейсі Wildberries. За словами виробника, дерев'яний гніт створює звук, схожий на потріскування дров у каміні. Ціна свічки становить 546 рублів (близько 290 гривень). На етикетці зображено кремлівського лідера, однак склад та джерело аромату, що називається "запахом президента", залишаються невідомими.

В описі товару пише, що ці свічки треба дарувати близьким, хоча справжнього запаху Путіна в ній немає: "Ароматизована інтер'єрна свічка ручної роботи виготовляється з натурального воску". Свічки продає компанія Ex-market, але, судячи з відгуків, саме цим товаром не цікавляться.



У Росії почали випускати ароматизовані свічки із запахом Путіна / Фото із соцмереж

Інші абсурдні свічки

Компанія Ex-market вже реалізувала понад 25 тисяч товарів на російській платформі. Цей виробник також пропонує цілу серію товарів із пропагандистськими назвами:

"Росія: символіка Імперія РФ",

"Аромат "Підтримай наших!",

"Аромат патріотизму" (із зображенням російських солдатів на тлі зруйнованих українських міст),

"Аромат естетики Росії".

Раніше ми писали, що російські чиновники планують заборонити "Гаррі Поттера" та "Гру престолів" через нібито пропаганду чайлдфрі.