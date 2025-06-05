Цього разу стало відомо, що у Росії з'явилися ароматичні свічки із запахом російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про свічки
Свічки мають назву:
- Путін Black Vanilla,
- Путін Dark Amber.
Їх почали продавати на російському маркетплейсі Wildberries. За словами виробника, дерев'яний гніт створює звук, схожий на потріскування дров у каміні. Ціна свічки становить 546 рублів (близько 290 гривень). На етикетці зображено кремлівського лідера, однак склад та джерело аромату, що називається "запахом президента", залишаються невідомими.
В описі товару пише, що ці свічки треба дарувати близьким, хоча справжнього запаху Путіна в ній немає: "Ароматизована інтер'єрна свічка ручної роботи виготовляється з натурального воску". Свічки продає компанія Ex-market, але, судячи з відгуків, саме цим товаром не цікавляться.
У Росії почали випускати ароматизовані свічки із запахом Путіна / Фото із соцмереж
Інші абсурдні свічки
Компанія Ex-market вже реалізувала понад 25 тисяч товарів на російській платформі. Цей виробник також пропонує цілу серію товарів із пропагандистськими назвами:
- "Росія: символіка Імперія РФ",
- "Аромат "Підтримай наших!",
- "Аромат патріотизму" (із зображенням російських солдатів на тлі зруйнованих українських міст),
- "Аромат естетики Росії".
Раніше ми писали, що російські чиновники планують заборонити "Гаррі Поттера" та "Гру престолів" через нібито пропаганду чайлдфрі.