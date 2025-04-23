У Росії звинуватили Ісуса Христа: він отримав вирок

У російській Казані засудили чоловіка з паспортом Ісуса Христа. Його звинуватили у фіктивній прописці мігрантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також У китайському ресторані продають їжу, яку ви точно не хотіли б спробувати

Як з'ясувалося, чоловіком виявився 45-річний громадянин, якого при народженні звали інакше. В один момент він захопився нумерологією і змінив ім'я та прізвище, а по батькові залишив. Так і з'явилося ім'я Ісус Петрович Христос.

Цікаво! Ця вже п'ята справа в суді в Ісуса Петровича. Раніше він був засуджений у різний час за грабіж, крадіжку і розбій. Окрім того, він перебував на обліку в нарколога.

Під час останнього клінічного обстеження психіатри відзначили у пацієнта:

дратівливість,

розв'язність поведінки,

завищену самооцінку,

претензійність,

егоїстичність та перепади настрою.

Цього разу він попався на незаконній реєстрації мігрантів. Росіянин заповнив папери про тимчасову реєстрацію іноземців за місцем перебування у його квартирі, проте фізично там ніхто не проживав. Як кажуть пропагандистські ЗМІ, Ісус так і не з'явився у суді.

Довідка. За законами Росії людина може змінити собі ім'я на будь-яке, але з деякими обмеженнями та умовами. До прикладу, законодавство РФ забороняє реєстрацію імен містять цифри, символи, неалфавітні знаки.

Варто нагадати, що у Росії також пропонують посилити штрафи за матюки на вулиці. Депутати Держдуми пропонують збільшити розмір покарання до 10 тисяч рублів.