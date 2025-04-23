У Росії звинуватили Ісуса Христа: він отримав вирок
- У Казані засудили чоловіка з паспортом Ісуса Христа за фіктивну прописку мігрантів, який раніше змінював ім'я через захоплення нумерологією.
- Чоловік вже має кілька судимостей і перебуває на обліку в нарколога, а також не з'явився на судове засідання.
У російській Казані засудили чоловіка з паспортом Ісуса Христа. Його звинуватили у фіктивній прописці мігрантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Як з'ясувалося, чоловіком виявився 45-річний громадянин, якого при народженні звали інакше. В один момент він захопився нумерологією і змінив ім'я та прізвище, а по батькові залишив. Так і з'явилося ім'я Ісус Петрович Христос.
Цікаво! Ця вже п'ята справа в суді в Ісуса Петровича. Раніше він був засуджений у різний час за грабіж, крадіжку і розбій. Окрім того, він перебував на обліку в нарколога.
Під час останнього клінічного обстеження психіатри відзначили у пацієнта:
- дратівливість,
- розв'язність поведінки,
- завищену самооцінку,
- претензійність,
- егоїстичність та перепади настрою.
Цього разу він попався на незаконній реєстрації мігрантів. Росіянин заповнив папери про тимчасову реєстрацію іноземців за місцем перебування у його квартирі, проте фізично там ніхто не проживав. Як кажуть пропагандистські ЗМІ, Ісус так і не з'явився у суді.
Довідка. За законами Росії людина може змінити собі ім'я на будь-яке, але з деякими обмеженнями та умовами. До прикладу, законодавство РФ забороняє реєстрацію імен містять цифри, символи, неалфавітні знаки.
Варто нагадати, що у Росії також пропонують посилити штрафи за матюки на вулиці. Депутати Держдуми пропонують збільшити розмір покарання до 10 тисяч рублів.