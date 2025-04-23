Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Как выяснилось, мужчиной оказался 45-летний гражданин, которого при рождении звали иначе. В один момент он увлекся нумерологией и сменил имя и фамилию, а отчество оставил. Так и появилось имя Иисус Петрович Христос.

Интересно! Это уже пятое дело в суде у Иисуса Петровича. Ранее он был осужден в разное время за грабеж, кражу и разбой. Кроме того, он состоял на учете у нарколога.

Во время последнего клинического обследования психиатры отметили у пациента:

раздражительность,

развязность поведения,

завышенную самооценку,

претенциозность,

эгоистичность и перепады настроения.

На этот раз он попался попался на незаконной регистрации мигрантов. Россиянин заполнил бумаги о временной регистрации иностранцев по месту пребывания в его квартире, однако физически там никто не проживал. Как говорят пропагандистские СМИ, Иисус так и не появился в суде.

Справка. По законам России человек может изменить себе имя на любое, но с некоторыми ограничениями и условиями. К примеру, законодательство РФ запрещает регистрацию имен содержащих цифры, символы, неалфавитные знаки.

Стоит напомнить, что в России также предлагают ужесточить штрафы за мат на улице. Депутаты Госдумы предлагают увеличить размер наказания до 10 тысяч рублей.