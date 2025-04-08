Именно так депутаты решили увеличить штрафы за мат на улице и в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Что предлагают изменить

Депутаты Госдумы предлагают увеличить штрафы за нецензурную лексику до 10 тысяч рублей. Для этого нужно внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Справка. Сейчас нецензурная брань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство, которое наказывается штрафом от 500 до 1 тысячи рублей или лишением свободы на срок до 15 суток.

Мы убеждены, что мы должны ужесточать законодательство в рамках защиты русского языка. Мы считаем, что нужно увеличивать штрафы за использование ненормативной лексики,

– сказал один из авторов инициативы депутат Александр Аксененко.

Также, по его словам, планируется в разы увеличить штрафы для организаторов концертов исполнителей, которые используют в своих песнях матерные слова. Заметим, что некоторые российские исполнители, особенно в жанрах рэпа и рока, используют ненормативную лексику в своих песнях.



Некоторые исполнители используют брань в песнях / Фото Unsplash

"Это пробел в законодательстве, когда сами организаторы мероприятий не несут ответственности за тех артистов, которых они привлекают для шоу и для мероприятий", – отметил депутат.

Интересно! Еще в 2021 году YouTube позволил больше нецензурной лексики без угрозы для монетизации. Компания не будет выключать монетизацию за sh*t, b*tch и f*ck.