Саме так депутати вирішили збільшити штрафи за матюки на вулиці та в соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Що пропонують змінити

Депутати Держдуми пропонують збільшити штрафи за нецензурну лексику до 10 тисяч рублів. Для цього потрібно внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Довідка. Зараз нецензурна лайка в громадському місці кваліфікується як дрібне хуліганство, яке карається штрафом від 500 до 1 тисячі рублів або позбавленням волі на строк до 15 діб.

Ми переконані, що ми повинні посилювати законодавство в рамках захисту російської мови. Ми вважаємо, що потрібно збільшувати штрафи за використання ненормативної лексики,

– сказав один з авторів ініціативи депутат Олександр Аксененко.

Також, за його словами, планується в рази збільшити штрафи для організаторів концертів виконавців, які використовують у своїх піснях матюкливі слова. Зауважимо, що деякі російські виконавці, особливо в жанрах репу та року, використовують ненормативну лексику у своїх піснях.



Деякі виконавці використовують лайку у піснях / Фото Unsplash

"Це прогалина в законодавстві, коли самі організатори заходів не несуть відповідальності за тих артистів, яких вони залучають для шоу та для заходів", – зазначив депутат.

Цікаво! Ще у 2021 році YouTube дозволив більше нецензурної лексики без загрози для монетизації. Компанія не буде вимикати монетизацію за sh*t, b*tch і f*ck.