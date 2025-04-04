В США люди вынуждены красить на Пасху картофель вместо яиц

В сети распространяются видео, на которых американцы готовятся к Пасхе, окрашивая картофель, лук и зефир вместо яиц. Все из-за стремительного роста цен на яйца в США.

Об этом сообщает издание The New York Times, передает 24 Канал.

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Журналисты издания пообщались с мужчиной, по имени Джон Янг, который работает на молокозаводе Young's Jersey Dairy в Йеллоу-Спрингс. Традиционно на Пасху они устраивают "большую охоту" за яйцами. Для таких развлечений обычно покупали 10 000 яиц, запекали их в печи и тогда прятали в парке. Однако в 2025 году мероприятие могло не происходить из-за состояния рынка яиц в Соединенных Штатах.

В этом году праздник будет иметь другой вид. Впервые за 40-летнюю историю охоты яйца, отложены на зеленой траве фермы, будут изготовлены из пластика, наполнены купоном на бесплатное катание на их карусели,

– говорится в сообщении.

Господин Янг утверждает, что люди в соцсетях одобрительно отреагировали на такое решение проблемы.



Как выглядит ежегодная охота за яйцами / Фото Young's Jersey Dairy

Несмотря на то, что цены на яйца падают по всей стране, беспокойство относительно стоимости остается, и многие потребители подходят творчески к поиску заменителей. В соцсетях распространяются видео, как покрасить картофель.

Как покрасить картофель на Пасху: смотрите видео

Из-за вспышки птичьего гриппа штамма H5N1, распространившегося на все 50 штатов США и Пуэрто-Рико, в стране возник дефицит яиц. Для сдерживания эпидемии власти были вынуждены уничтожить более 100 миллионов кур.

В результате этого цены на яйца резко подскочили. В феврале 2025 года средняя цена за дюжину достигла 5,49 доллара – это на 80% больше, чем в начале 2024-го.