Экстремальное признание: парень стал на одно колено прямо во время опасного торнадо
- Брайс Шелтон сделал предложение Пейдж Бердомас на фоне торнадо в Южной Дакоте 28 июня, объединенных общей любовью к штормам.
- Фотографии помолвки быстро стали вирусными, а пара получила много поздравлений и пожеланий счастья в соцсетях.
Брайс Шелтон и Пейдж Бердомас познакомились из-за общего увлечения экстремальной погодой, а именно торнадо. Неудивительно, что и предложение руки и сердца парень сделал своей возлюбленной прямо на фоне урагана.
Необычная помолвка состоялась 28 июня в Южной Дакоте – любимом штате обоих охотников за штормами, сообщает 24 Канал.
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Фотографии с помолвки на фоне шторма быстро облетели сеть и стали вирусными – и все из-за невероятного торнадо на фоне фотографий. Обоих американцев объединила общая любовь к штормам – и именно поэтому они познакомились в соцсетях несколько лет назад.
И Брайс сразу же решил – предложение своей девушке он также сделает на фоне торнадо. К подготовке он отнесся вполне серьезно: 18 недель возил с собой кольцо, чтобы дождаться идеального погодного явления.
И дождался – в субботу, 28 июня.
Я не подозревала ничего. Все было, как обычно. Мы ждали бурю, наблюдали, как формируется стенное облако, а потом воронка, и вели стрим для зрителей. И тут Брайс говорит: "Сделаем совместное фото",
– поделилась счастливая невеста.
Когда парень стал на одно колено, за их спинами оказалось мощное и красивое торнадо – одно из лучших, что им приходилось видеть.
Парень сделал предложение на фоне торнадо / Фото с X
Как вообще этот день может быть превзойденным? Не могу дождаться, чтобы провести с тобой остаток своей жизни,
– добавила Пейдж в своих соцсетях.
В комментариях пару "осыпали" поздравлениями и пожеланиями счастья, а также безопасного путешествия домой.
Кстати, ранее мы рассказывали о другой интересной ситуации: девушка нашла ракушку, заглянула в нее и едва не погибла.