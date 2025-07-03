Незвичайні заручини відбулися 28 червня у Південній Дакоті – улюбленому штаті обох мисливців за штормами, повідомляє 24 Канал.

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Фотографії з заручин на тлі шторму швидко облетіли мережу та стали вірусними – і все через неймовірне торнадо на тлі світлин. Обох американців об'єднала спільна любов до штормів – і саме через це вони познайомилися у соцмережах кілька років тому.

І Брайс одразу ж вирішив – пропозицію своїй дівчині він також зробить на тлі торнадо. До підготовки він поставився цілком серйозно: 18 тижнів возив з собою каблучку, аби дочекатися ідеального погодного явища.

І дочекався – у суботу, 28 червня.

Я не підозрювала нічого. Все було, як зазвичай. Ми чекали на бурю, спостерігали, як формується стінна хмара, а потім воронка, і вели стрим для глядачів. І тут Брайс каже: "Зробімо спільне фото",

– поділилася щаслива наречена.

Коли хлопець став на одне коліно, за їхніми спинами опинилося потужне та красиве торнадо – одне з найкращих, що їм доводилося бачити.



Хлопець зробив пропозицію на тлі торнадо / Фото з X



Як взагалі цей день може бути перевершеним? Не можу дочекатися, щоб провести з тобою решту свого життя,

– додала Пейдж у своїх соцмережах.

У коментарях пару "обсипали" вітаннями та побажаннями щастя, а також безпечної подорожі додому.

До речі, раніше ми розповідали про іншу цікаву ситуацію: дівчина знайшла мушлю, зазирнула в неї і ледь не загинула.