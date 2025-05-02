Американка чудом спаслась от медведя: при чем здесь печенье
- Американка Кристен Сэвидж спаслась от медведя, бросив в него печенье, что отвлекло животное, и она убежала с собакой.
- Нападение, вероятно, совершила медведица, которая защищала своих детенышей, что женщина поняла, когда животное подошло к двери ее дома.
Американка из штата Флорида спасла свою жизнь с помощью пакета с печеньем. Именно так она отпугнула медведя.
Речь идет о женщине, по имени Кристен Сэвидж из города Санфорд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FOX35 Orlando.
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Что известно об изобретательной женщине
Инцидент произошел 29 апреля. В тот день женщина вышла на прогулку со своей собакой. Вдруг она заметила медведя, который постепенно приближался к ней.
В этот момент женщина запаниковала и подхватила собаку на руки. К счастью, она вовремя вспомнила, что имеет с собой пакет с печеньем. Она швырнула печенье в медведицу и животное отвлеклось на сладости. В этот момент женщина с собакой успела убежать.
Она добежала до дверей своего дома и закрылась внутри. Позже медведица подошла к двери. Женщина предположила, что нападение едва не совершила медведица, которая защищала своих детенышей.
Я сама мама и если бы я подумала, что моим детям грозит опасность, я бы тоже бросилась их защищать,
– отметила американка.
Американка чудом спаслась от медведя: смотрите видео
Насколько опасными являются медведи
- Медведи могут быть опасными для людей, но риск нападения зависит от вида медведя, его среды обитания и поведения человека. К примеру, черный медведь, который водится в Северной Америке, обычно неагрессивный, боится людей и старается избегать контактов.
- Нападения случаются редко, обычно когда животное защищает пищу или детенышей. Зато белый медведь (Арктика) – наиболее опасен для человека из-за того, что является хищником, способным видеть в человеке добычу.
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