Речь идет о женщине, по имени Кристен Сэвидж из города Санфорд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FOX35 Orlando.

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Что известно об изобретательной женщине

Инцидент произошел 29 апреля. В тот день женщина вышла на прогулку со своей собакой. Вдруг она заметила медведя, который постепенно приближался к ней.

В этот момент женщина запаниковала и подхватила собаку на руки. К счастью, она вовремя вспомнила, что имеет с собой пакет с печеньем. Она швырнула печенье в медведицу и животное отвлеклось на сладости. В этот момент женщина с собакой успела убежать.

Она добежала до дверей своего дома и закрылась внутри. Позже медведица подошла к двери. Женщина предположила, что нападение едва не совершила медведица, которая защищала своих детенышей.

Я сама мама и если бы я подумала, что моим детям грозит опасность, я бы тоже бросилась их защищать,

– отметила американка.

Американка чудом спаслась от медведя: смотрите видео

Насколько опасными являются медведи

Медведи могут быть опасными для людей, но риск нападения зависит от вида медведя, его среды обитания и поведения человека. К примеру, черный медведь, который водится в Северной Америке, обычно неагрессивный, боится людей и старается избегать контактов.

Нападения случаются редко, обычно когда животное защищает пищу или детенышей. Зато белый медведь (Арктика) – наиболее опасен для человека из-за того, что является хищником, способным видеть в человеке добычу.

Ранее супруги застукали медведя за необычным занятием. В Коннектикуте черный медведь катался на детской горке в их дворе.