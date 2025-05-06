Держит планку лучше молодежи: 82-летняя бабушка установила мировой рекорд

Американка, по имени Сара Блэкман установила мировой рекорд. 82-летняя женщина смогла достичь высоких результатов в спорте после того, как потеряла мужа. Именно спорт помог ей отвлечься и найти отраду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Что известно о рекорде

Муж Сары умер в 2023 году. Именно после этого бабушка решила заниматься спортом. Сейчас ее называют "суперподтянутой" и невероятно выносливой. Когда Сара начинала свой спортивный путь, ей было 80 лет, однако ее это не пугало и не смущало. Женщина нашла персонального тренера, с которым начала тренировки.

Я подумала, что это одна из лучших вещей, которые можно сделать, – вернуться в форму,

– рассказала 82-летняя рекордсменка.

Сару также вдохновил ее 3-летний внук. Из-за того, что она часто играет с ним, бабушка хочет быть гибкой и подтянутой, чтобы игры не вызывали дискомфорт. Поэтому, вместе со своим тренером она начала делать планку.

Справка. Планка – это статическое упражнение, во время которого вы удерживаете тело в прямой линии, опираясь на предплечья или ладони и носки. Это одно из самых эффективных упражнений для укрепления кору (мышц пресса, спины, бедер, ягодиц).

Женщина тренировалась каждый день до того момента, пока она не начала стоять в планке 4 минуты. В конце концов, ее тренер решил обратиться к представителям Книги рекордов Гиннеса.

Винс познакомил меня с планкой, и он делал это одновременно со мной, и когда дошло до того, что я могла делать это в течение четырех минут, он решил, что или с ним что-то не так, или, возможно, я лучше, чем он думал,

– призналась Сара.



Бабушка установила мировой рекорд / Фото Книги рекордов Гиннеса

В конце концов, Сара установила рекорд, когда продержалась в планке более пяти минут. В "Книге рекордов Гиннеса" отметили, что ей было на самом деле необходимо продержаться лишь три минуты, чтобы побить предыдущий рекорд. Таким образом 82-летняя бабушка стала самым пожилым человеком в истории, которая выполнила упражнение на пресс.

Впечатляет! Отметим, что общий текущий рекорд выполнения планки составляет 9 часов 30 минут и 1 секунду, и был установлен Далиэлем Скале 6 августа 2021 года в Австралии.

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