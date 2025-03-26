Американский кот стал рекордсменом, имея самый длинный хвост в мире: как выглядит пушистик

В американском штате Миннесота домашний кот попал в Книгу рекордов Гиннеса. Пушистик стал известен из-за своего хвоста, который стал самым длинным в мире.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

Смотрите также Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса из-за любви к бургерам: сколько он съел

Мистер Пагсли Аддамс попал в Книгу рекордов Гиннеса из-за размера своего хвоста. Его длина достигает 1,5 фута, что чуть больше 45 сантиметров. Однако сам пушистик, похоже, не очень радуется своему титулу, ведь такой длинный хвост нередко мешает ему.

Стоит отметить, что хвост выполняет важные функции для кошек: он помогает поддерживать равновесие во время прыжков, выражает эмоциональное состояние и используется для общения с другими животными.

Справка. Средняя длина хвоста у домашних кошек колеблется от 25 до 35 сантиметров, в зависимости от породы, размера тела и генетических особенностей. К примеру, у мейн-кунов хвост может достигать 30 – 40 сантиметров. Это одна из самых длинных пород.

Что известно о хвостатом рекордсмене

Пушистику Пагсли уже два года. Его назвали в честь культового персонажа "Семейки Адамсов". Он живет с семьей Кэмеронов и тремя другими их котами породы мейн-кун. И хотя он еще даже не полностью вырос, его владелица Аманда говорит, что он всегда был известен из-за своего хвоста.



Как выглядит кот / Фото Книги рекордов Гиннеса



Длина хвоста составляет более 45 сантиметров / Фото Книги рекордов Гиннеса

Когда я впервые отвела его к ветеринару, он зашел и сказал: "У тебя очень длинный хвост". Я посмотрела на него, очень внимательно посмотрела и подумала... "Да... так оно и есть, или не так?", – отметила хозяйка Пагсли.

После того, как его хвост стал главной темой для разговора, Аманда не могла избавиться от мысли, что ее кот был особенным.

Ранее бык Биф из Канады стал самым высоким быком в мире, попав в Книгу рекордов Гиннеса, с весом более 1100 килограммов и ростом 1,95 метра.