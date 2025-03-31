Мужчина попробовал "самый дорогой кофе" за 14 000 гривен: как он на вкус и чем особенный
- Фуд-блогер Карми Селлитто попробовал самый дорогой кофе в Британии, который стоил 14 000 гривен в кафе Shot London.
- Напиток имеет золотистую соломинку, а вкус напоминает фрукты. Видео вызвало активное обсуждение в сети из-за высокой цены.
Известный фуд-блогер Карми Селлитто попробовал самый дорогой кофе в Британии, который обошелся ему в 265 фунтов или чуть больше 14 тысяч гривен. Такой элитный напиток подают в сети кофеен Shot London.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @touchdalight.
Смотрите также Тихая роскошь: в Варшаве яйца продают как ювелирные изделия
Что известно о самом дорогом кофе Британии
Блогер рассказал, что заказал из меню Japan Typica Natural. Селлитто был поражен, когда официант подошел к нему в специальных перчатках для подачи кофе.
Выглядит как обычное холодное латте, но соломинка сделана из золота. Думаю, я потратил деньги зря,
– сперва отметил он.
Внешне напиток выглядит как обычное холодное латте. В то же время блогер добавил, что количество привкусов, которые взорвались во рту, действительно застали его врасплох. Тогда его отношение к напитку изменилось.
"Я никогда не пробовал ничего подобного, даже появились мурашки по коже. Вкус невероятный! Это даже не на вкус как кофе, больше как какой-то фрукт", – подытожил блогер.
Мужчина попробовал кофе за 14 000 гривен: смотрите видео
В целом мужчина оценил напиток на 5 баллов из 10.
"Это один из самых странных экспериментов в моей жизни", – сказал он.
Интересно! Shot London - это сеть кофеен, известна своими высококачественными кофейными напитками и изысканной атмосферой. Флагманское заведение расположено в районе Мейфер в Лондоне. Кроме этого, кофейни сети можно найти в районах Найтсбридж и Мэрилебон.
Интернет-пользователи начали активно комментировать видео, многие были шокированы ценой напитка, сравнивая ее с годовой страховкой автомобиля, а некоторые пошутили, что за такие деньги должен получить еще и кофеварку.
Шеф-повар Раффаэле Ронка создал самый дорогой чизкейк в мире, который стоит 4 592,42 доллара. Он содержит редкие ингредиенты, такие как сыр формаджио из буйволиного молока, коньяк Paradis от Hennessy, белые трюфели и съедобное золото.