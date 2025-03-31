Мужчина попробовал "самый дорогой кофе" за 14 000 гривен: как он на вкус и чем особенный

Известный фуд-блогер Карми Селлитто попробовал самый дорогой кофе в Британии, который обошелся ему в 265 фунтов или чуть больше 14 тысяч гривен. Такой элитный напиток подают в сети кофеен Shot London.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @touchdalight.

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Что известно о самом дорогом кофе Британии

Блогер рассказал, что заказал из меню Japan Typica Natural. Селлитто был поражен, когда официант подошел к нему в специальных перчатках для подачи кофе.

Выглядит как обычное холодное латте, но соломинка сделана из золота. Думаю, я потратил деньги зря,

– сперва отметил он.

Внешне напиток выглядит как обычное холодное латте. В то же время блогер добавил, что количество привкусов, которые взорвались во рту, действительно застали его врасплох. Тогда его отношение к напитку изменилось.

"Я никогда не пробовал ничего подобного, даже появились мурашки по коже. Вкус невероятный! Это даже не на вкус как кофе, больше как какой-то фрукт", – подытожил блогер.

Мужчина попробовал кофе за 14 000 гривен: смотрите видео

В целом мужчина оценил напиток на 5 баллов из 10.

"Это один из самых странных экспериментов в моей жизни", – сказал он.

Интересно! Shot London - это сеть кофеен, известна своими высококачественными кофейными напитками и изысканной атмосферой. Флагманское заведение расположено в районе Мейфер в Лондоне. Кроме этого, кофейни сети можно найти в районах Найтсбридж и Мэрилебон.

Интернет-пользователи начали активно комментировать видео, многие были шокированы ценой напитка, сравнивая ее с годовой страховкой автомобиля, а некоторые пошутили, что за такие деньги должен получить еще и кофеварку.

Шеф-повар Раффаэле Ронка создал самый дорогой чизкейк в мире, который стоит 4 592,42 доллара. Он содержит редкие ингредиенты, такие как сыр формаджио из буйволиного молока, коньяк Paradis от Hennessy, белые трюфели и съедобное золото.