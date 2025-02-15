Более 700 лет: мужчина нашел уникальные монеты, датированные 14 веком

Кладоискатель, по имени Ян Дэвени обнаружил уникальную находку – сразу 11 редких серебряных монет. Считается, что они датируются 1371 – 1390 годами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's The Jam.

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Известно, что мужчине улыбнулась удача на острове Блэк-Айл в Шотландском нагорье. Именно там охотник за сокровищами обнаружил 11 редких серебряных монет, относящихся ко времени правления короля Роберта II (1371-1390).

Найти клад – мечта каждого искателя, и это действительно увлекательный кусочек истории,

– сказал он.

Что известно о ценной находке

По словам специалистов, такие монеты имели высокую ценность в XIV веке. Сейчас клад передали в отдел сокровищниц Национальных музеев Шотландии в Эдинбурге, где его изучат историки. Власти заявили, что монеты представляют интерес для музея и, вероятно, будут включены в его коллекцию.



Мужчина нашел редкие монеты / Фото Jam Press

Кроме того, ученые планируют осмотреть место находки, чтобы выяснить, могут ли там быть и другие исторические артефакты. Сам Ян Дэвени рассчитывает получить вознаграждение за свою находку, однако точная сумма пока не известна.

Справка. Король Роберт II, при правлении которого были отчеканены найденные монеты, стал первым монархом из династии Стюартов. Он был внуком легендарного Роберта Брюса - короля, который продолжил борьбу за независимость Шотландии.