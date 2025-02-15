Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's The Jam.

Дивіться також Ніби з іншої планети: жінка побачила рідкісну райдужну морську істоту на пляжі

Відомо, що чоловікові посміхнулася удача на острові Блек-Айл у Шотландському нагір'ї. Саме там мисливець за скарбами виявив 11 рідкісних срібних монет, що належать до часу правління короля Роберта II (1371-1390).

Знайти скарб – мрія кожного шукача, і це дійсно захопливий шматочок історії,

– сказав він.

Що відомо про цінну знахідку

За словами фахівців, такі монети мали високу цінність у XIV столітті. Зараз скарб передали до відділу скарбниць Національних музеїв Шотландії в Единбурзі, де його вивчать історики. Влада заявила, що монети становлять інтерес для музею і, ймовірно, будуть включені до його колекції.



Чоловік знайшов рідкісні монети / Фото Jam Press

Крім того, вчені планують оглянути місце знахідки, щоб з'ясувати, чи можуть там бути й інші історичні артефакти. Сам Ян Девені розраховує отримати винагороду за свою знахідку, проте точна сума поки що не відома.

Довідка. Король Роберт II, за правління якого були викарбувані знайдені монети, став першим монархом з династії Стюартів. Він був онуком легендарного Роберта Брюса — короля, який продовжив боротьбу за незалежність Шотландії.