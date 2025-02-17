Вместе почти столетие: пара из Бразилии установила рекорд за самый долгий брак
Супруги из Бразилии доказали, что любовь не имеет срока годности. Маноэль Ангелим Дино и Мария де Соуза Дино установили мировой рекорд, проведя в браке невероятные 84 года и 77 дней.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.
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Что известно о бразильской супружеской паре
Паре, которая стала рекордсменами в Бразилии сейчас 105 и 101 год соответственно. Они поженились еще в 1940 году в часовне Боа Вентура в Сеаре и с тех пор не расставались.
Интересно, что пара познакомилась гораздо раньше – в 1936 году. Сначала мать Марии была против этих отношений, поэтому Маноэлю пришлось заслужить доверие ее семьи, и вскоре он начал строить дом для будущего, которое они разделят.
Получив одобрение, Маноэль и Мария поженились в 1940 году и начали жить вместе в доме, который он построил. В браке они вырастили 13 детей, которые впоследствии одарили их:
- 55 внуками,
- 54 правнуками,
- а теперь и 12 праправнуками.
Мария и Маноэль в молодости / Фото Книги рекордов Гиннеса
Теперь оба долголетние, их дни проводят в покое. Учитывая свой возраст, Маноэль в основном отдыхает днем, но часто присоединяется к Марии в гостиной вечером, чтобы послушать молитву на четках по радио в 6 вечера.
В чем секрет такого долгого брака
По словам Марии и ее семьи, все просто: любовь. И это то, чего даже самый совершенный компьютер никогда не сможет вычислить!