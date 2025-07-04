Не мог нарадоваться: реакция щенка на газировку стала вирусной

В Великобритании маленький щенок, по имени Нелли впервые в жизни попробовал газировку и эта встреча превратилась в настоящее шоу. Ее реакция настолько удивила и развеселила пользователей тиктока, что видео быстро стало вирусным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Нелли - 12-недельный миниатюрный бультерьер, которая уже имеет собственную аудиторию в соцсетях. Ее хозяева публикуют в тиктоке забавные выходки щенка, а недавняя попытка напиться газировки стала настоящим хитом.

На видео видно, как хозяева ставят перед щенком миску с газировкой. Сначала Нелли с интересом приближается к напитку, но уже после первого глотка – в буквальном смысле отскакивает назад. Ее реакция – смесь удивления и растерянности: она начинает лаять и даже прыгать вокруг миски, как будто пытается "выгнать" пузырьки из напитка.

Реакция щенка на газировку: смотрите видео

Щенок даже попытался второй раз подойти к миске, но реакция была такой же – еще больше лая и удивленное возмущение. Хозяева не смогли сдержать смеха, а пользователи TikTok сделали Нелли маленькой звездой сети.

Интересно! Ветеринары не рекомендуют давать домашним любимцам газированную воду. Ведь газ в воде может вызвать у животного вздутие, дискомфорт в желудке или даже метеоризм. Собаки плохо переносят карбонизацию – у них может появиться урчание, отрыжка или боли в животе.

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