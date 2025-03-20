"Будто в романтическом фильме": пара придумала любовную игру в аэропорту, которая стала вирусной

Мэдди Глейзер вместе с мужем по имени Эван часто летают по делам из аэропорта Денвера, что в США. Чтобы проводить время в ожидании рейса весело, Эван придумал интересную игру для своей жены.

Идеи их игры быстро стала популярной в тиктоке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @moodyplz.

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В чем заключается интересная игра

Мужчина признался, что вдохновлялся шоу "Тот, кто выжил". Вернувшись домой из очередного отпуска, Эван решил сделать их перелеты более интересными. Он оставил для жены записку в аэропорту с намеком на "подсказку о скрытом иммунитете". Он оставил записку за углом мусорного бака возле выхода B37.

Женщина незаметно пошла искать подсказку. Она осторожно нагнулась возле мусорного бака, якобы завязывая шнурки, и нашла записку.

Осторожно! Вы получили преимущество "Быть моей женой"! Вы имеете право на вложенные деньги, но это влечет за собой последствия! Вы должны оставаться со своим мужем и развлекать его... Выбирайте мудро,

– говорилось в послании.

К записке также прилагались 10 долларов. Женщина призналась, что найдя послание, она улыбалась от уха до уха.

"Это было так мило, будто я оказалась в романтическом фильме", – рассказала Мэдди.

Девушка поделилась этим моментом в TikTok, и видео быстро стало вирусным.

В какую интересную игру играет пара: смотрите видео

С тех пор пара продолжает оставлять друг другу записки. Это стало их особым способом общения. А популярность этой истории заставила их задуматься о ценности этих маленьких жестов.

Мы никогда не осознавали, насколько важны эти записки, пока не увидели реакцию людей. Теперь мы ценим их еще больше,

– добавила американка.

Однако должны предупредить, если вы решите поиграть в такую игру в аэропорту где-то за рубежом, следует быть очень осторожным, чтобы вас не приняли за злоумышленника, что прячет бомбу. Ведь иногда вещи не такие, как может показаться, на первый взгляд. Ранее в аэропорту Чехии произошел курьезный инцидент. Все из-за неизвестного устройства, которое вибрировало в багаже одного из пассажиров.