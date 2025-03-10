Чаку Норрису – 85: вспоминаем лучшие мемы в день рождения актера

10 марта известный американский актер Чак Норис празднует свой день рождения. Современное поколение знает его из-за того, что он –человек-мем.

Самые смешные мемы для вас собрал 24 Канал.

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Что известно о Чаке Норрисе

Чак Норрис – легендарный американский актер, мастер боевых искусств и бывший профессиональный спортсмен. Рожденный 10 марта 1940 года в Оклахоме, он получил известность благодаря ролям в боевиках и телевизионном сериале Walker, Texas Ranger.

Мемы о Чаке Норрисе

Чак Норрис прославился благодаря ролям в боевиках и телесериалах, однако настоящая слава пришла к нему в сети. Шутки о его невероятной силе, безграничное мужество и даже сверхъестественные возможности стали популярным феноменом. Интернет-пользователи создавали множество забавных утверждений вроде:

"Чак Норис не спит – он ждет".

"Когда Чак Норис делает отжимания, он не поднимает себя, а опускает Землю".

Такие шуточные высказывания стали частью современного фольклора, и каждый год в день его рождения мемы приобретают еще большую популярность.



Чака Норриса боится даже навигатор / Фото из соцсетей



Чака Норриса боится лук / Фото из соцсетей



Чак Норрис спит стоя / Фото из соцсетей

В соцсетях шутят о том, что Чак Норрис брутальнее всех других персонажей кино.



Брутальность его второе имя / Фото из соцсетей



Мемы о мощности Чака Норриса / Фото из соцсетей



Мемы о Чаке Норрисе / Фото из соцсетей