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Що відомо про Чака Норріса
Чак Норріс – легендарний американський актор, майстер бойових мистецтв та колишній професійний спортсмен. Народжений 10 березня 1940 року в Оклахомі, він здобув популярність завдяки ролям у бойовиках і телевізійному серіалі Walker, Texas Ranger.
Меми про Чака Норріса
Чак Норріс прославився завдяки ролям у бойовиках та телесеріалах, проте справжня слава прийшла до нього в мережі. Жарти про його неймовірну силу, безмежну мужність і навіть надприродні можливості стали популярним феноменом. Інтернет-користувачі створювали безліч кумедних тверджень на зразок:
- "Чак Норіс не спить – він чекає".
- "Коли Чак Норіс робить віджимання, він не піднімає себе, а опускає Землю".
Такі жартівливі вислови стали частиною сучасного фольклору, і кожен рік у день його народження меми набувають ще більшої популярності.
Чака Норріса боїться навіть навігатор / Фото із соцмереж
Чака Норріса боїться цибуля / Фото із соцмереж
Чак Норріс спить стоячи / Фото із соцмереж
У соцмережах жартують про те, що Чак Норріс брутальніший за всіх інших персонажів кіно.
Брутальність його друге ім'я / Фото із соцмереж
Меми про потужність Чака Норріса / Фото із соцмереж