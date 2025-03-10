Найкумедніші меми для вас зібрав 24 Канал.

Дивіться також Шукайте корисні копалини: мережа вибухнула мемами після заяв Лукашенка

Що відомо про Чака Норріса

Чак Норріс – легендарний американський актор, майстер бойових мистецтв та колишній професійний спортсмен. Народжений 10 березня 1940 року в Оклахомі, він здобув популярність завдяки ролям у бойовиках і телевізійному серіалі Walker, Texas Ranger.

Меми про Чака Норріса

Чак Норріс прославився завдяки ролям у бойовиках та телесеріалах, проте справжня слава прийшла до нього в мережі. Жарти про його неймовірну силу, безмежну мужність і навіть надприродні можливості стали популярним феноменом. Інтернет-користувачі створювали безліч кумедних тверджень на зразок:

"Чак Норіс не спить – він чекає".

"Коли Чак Норіс робить віджимання, він не піднімає себе, а опускає Землю".

Такі жартівливі вислови стали частиною сучасного фольклору, і кожен рік у день його народження меми набувають ще більшої популярності.



Чака Норріса боїться навіть навігатор / Фото із соцмереж



Чака Норріса боїться цибуля / Фото із соцмереж



Чак Норріс спить стоячи / Фото із соцмереж

У соцмережах жартують про те, що Чак Норріс брутальніший за всіх інших персонажів кіно.



Брутальність його друге ім'я / Фото із соцмереж



Меми про потужність Чака Норріса / Фото із соцмереж