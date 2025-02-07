Девочка продала мамины драгоценности стоимостью тысячи долларов за бесценок

В Китае девушка-подросток украла и продала ювелирные украшения своей матери. Известно, что драгоценности были драгоценные и стоили миллионы долларов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SCMP.

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Что известно об украшениях

В китайском Шанхае произошел курьезный инцидент. Женщина случайно узнала, что ее дочь-подросток за копейки распродает ее украшения стоимостью около миллиона юаней. Среди похищенных драгоценностей есть нефритовые браслеты, ожерелья и другие изделия, стоимость которых составляет 140 тысяч долларов.

Интересная деталь! Девочка не знала настоящую стоимость драгоценностей, поэтому продала их почти за бесценок. Они выручила 8 долларов.

Женщина немедленно сообщила об этом в отделение полиции. Расследование показало, что ребенок взял украшения из дома, чтобы получить немного карманных денег на мелкие расходы.



Девочка продала мамины драгоценности стоимостью тысячи долларов / Фото из соцсетей

На кадрах, которые стали популярными в интернете, можно увидеть, что среди похищенных драгоценностей есть нефритовые браслеты.

Подобные инциденты поднимают вопрос о необходимости обучения детей финансовой грамотности и ответственного отношения к имуществу. Важно, чтобы родители объясняли детям реальную стоимость вещей и последствия необдуманных поступков.